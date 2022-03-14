Сепаратисты застрелили боевика, который пытался перейти на сторону ВСУ – разведка

По данным украинской разведки, вчера, 16 июня, пророссийские наемники на Донбассе расстреляли своего боевика при попытке перейти на сторону Вооруженных сил Украины. Чтобы скрыть факт дезертирства и убийства, «сослуживцы» спрятали тело наемника, эвакуировав его в наблюдательный пункт.

Об этом сообщил пресс-центр оперативно-тактической группы "Север" в Facebook со ссылкой на данные разведки.

"16 июня около 9.20 в одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск в районе Катериновки военнослужащий незаконных вооруженных формирований при попытке перехода на сторону Вооруженных сил Украины был коварно застрелен своими сослуживцами, после чего те же ''товарищи'' эвакуировали тело наемника в наблюдательный пункт. Руководство незаконных вооруженных формирований пытается жестоко пресекать случаи сдачи в плен своих ''защитников'' и скрывать факты их ликвидации при попытках перехода на сторону ВСУ из-за нежелания защищать самопровозглашенные республики", – говорится в сообщении.