По данным украинской разведки, вчера, 16 июня, пророссийские наемники на Донбассе расстреляли своего боевика при попытке перейти на сторону Вооруженных сил Украины. Чтобы скрыть факт дезертирства и убийства, «сослуживцы» спрятали тело наемника, эвакуировав его в наблюдательный пункт.
Об этом сообщил пресс-центр оперативно-тактической группы "Север" в Facebook со ссылкой на данные разведки.
Сепаратисты застрелили боевика, который пытался перейти на сторону ВСУ – разведка
08:16 17 июня Киев, Украина
По данным украинской разведки, вчера, 16 июня, пророссийские наемники на Донбассе расстреляли своего боевика при попытке перейти на сторону Вооруженных сил Украины. Чтобы скрыть факт дезертирства и убийства, «сослуживцы» спрятали тело наемника, эвакуировав его в наблюдательный пункт.
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