Сепаратисты "лднр" назначили "референдум" на 23 — 27 сентября

"Глава" самопровозглашенной "лнр" подписал закон о референдуме по вопросу вхождения в состав россии. Фейковый референдум состоится с 23 по 27 сентября, сообщают в "парламенте" недореспублики.
Как следует из "указа", участие в "референдуме" могут принимать граждане самопровозглашенной "лнр", в том числе находящиеся за пределами территории "луганской народной республики", достигшие 18 лет.
Как следует из "указа", участие в "референдуме" могут принимать граждане самопровозглашенной "лнр", в том числе находящиеся за пределами территории "луганской народной республики", достигшие 18 лет.
В самопровозглашенной "донецкой народной республике" приняли аналогичный документ.
Зашевелились и коллаборанты в оккупированных частях Херсона и Запорожья. Предатели призывают как можно быстрее провести пвседореферендумы о вхождении регионов в состав россии.
Власти россии поддержали проведение "референдумов".
Секретарь генсовета «единой россии» Андрей Турчак заявил, что "референдум нужен, и нужен давно". По его словам "честное и открытое голосование закрепит де-юре его результаты раз и навсегда. Де-факто Донбасс и освобожденные территории — уже россия".
Секретарь генсовета «единой россии» Андрей Турчак заявил, что "референдум нужен, и нужен давно". По его словам "честное и открытое голосование закрепит де-юре его результаты раз и навсегда. Де-факто Донбасс и освобожденные территории — уже россия".
В этот же день госдума россии ввела в Уголовный кодекс рф понятия «мобилизация» и «военное положение». В УК рф добавили статьи «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1, до 10 лет лишения свободы) и «Мародерство» (статья 356.1, до 15 лет).
Аннексия позволит кремлю получить предлог для всеобщей мобилизации, поскольку тогда контрнаступление Украины можно будет интерпретировать как посягательство на территорию рф.
По его мнению, формальная просьба самопровозглашенных территориальных образований о присоединении к россии нужна москве, чтобы обосновать новый виток войны, а поспешность вызвана украинским контрнаступлением, вызвавшим панику среди сепаратистов.
Комментируя сообщения о "референдумах", советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "российские пропагандисты влюблены в них как в панацею".
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