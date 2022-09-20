Сепаратисты "лднр" назначили "референдум" на 23 — 27 сентября

15:06 20 сентября Киев, Украина

"Глава" самопровозглашенной "лнр" подписал закон о референдуме по вопросу вхождения в состав россии. Фейковый референдум состоится с 23 по 27 сентября, сообщают в "парламенте" недореспублики.



Как следует из "указа", участие в "референдуме" могут принимать граждане самопровозглашенной "лнр", в том числе находящиеся за пределами территории "луганской народной республики", достигшие 18 лет.

В самопровозглашенной "донецкой народной республике" приняли аналогичный документ.

Зашевелились и коллаборанты в оккупированных частях Херсона и Запорожья. Предатели призывают как можно быстрее провести пвседореферендумы о вхождении регионов в состав россии.





Секретарь генсовета «единой россии» Андрей Турчак заявил, что "референдум нужен, и нужен давно". По его словам "честное и открытое голосование закрепит де-юре его результаты раз и навсегда. Де-факто Донбасс и освобожденные территории — уже Власти россии поддержали проведение "референдумов".Секретарь генсовета «единой россии» Андрей Турчак заявил, что "референдум нужен, и нужен давно". По его словам "честное и открытое голосование закрепит де-юре его результаты раз и навсегда. Де-факто Донбасс и освобожденные территории — уже россия"

Аннексия позволит кремлю получить предлог для всеобщей мобилизации, поскольку тогда контрнаступление Украины можно будет интерпретировать как посягательство на территорию рф.

"Оккупанты снова заговорили о "выборах без выборов", потому что вооруженные силы Украины загнали их в тупик", - прокомментировал глава Луганской области Сергей Гайдай обсуждение "референдумов".

По его мнению, формальная просьба самопровозглашенных территориальных образований о присоединении к россии нужна москве, чтобы обосновать новый виток войны, а поспешность вызвана украинским контрнаступлением, вызвавшим панику среди сепаратистов.

"Оккупанты могут провести фейковый "референдум", наскоро как-то его слепить, признать "результаты". По "результатам" они все захотят вступить в состав рф. И тогда уже деоккупация временно оккупированной украинской Луганской области, с точки зрения россии, будет "прямым нападением на россию", и это даст возможность провести всеобщую мобилизацию, объявить войну. Потому что с мобилизацией (сейчас) у них огромные проблемы. Набрать людей в нормальном количестве они не могут", - сказал Гайдая

Комментируя сообщения о "референдумах", советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "российские пропагандисты влюблены в них как в панацею".