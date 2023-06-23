Сенат США: применение ядерного оружия рф на территории Украины - нападение на НАТО

В Сенате Соединенных Штатов был представлен проект резолюции, который прелагает признать любое применение ядерного оружия россией или беларусью на территории Украины как нападение на НАТО.
Сообщение об этом было сделано 22 июня на совместной пресс-конференции сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и соавтором резолюции - сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.
Сообщение об этом было сделано 22 июня на совместной пресс-конференции сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и соавтором резолюции - сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.
Он подчеркнул, что россия должна понимать, что применение ядерного оружия в Украине вызовет "коллективный ответ от НАТО, и они будут находиться в состоянии войны с НАТО".
В своем аккаунте в Twitter Линдси Грэм также отметил, что тактическое использование ядерного оружия или разрушение ядерного объекта приведет к радиоактивному загрязнению, включая территорию НАТО, поэтому Североатлантический альянс должен прибегнуть к статье 5 о коллективной безопасности.
В своем аккаунте в Twitter Линдси Грэм также отметил, что тактическое использование ядерного оружия или разрушение ядерного объекта приведет к радиоактивному загрязнению, включая территорию НАТО, поэтому Североатлантический альянс должен прибегнуть к статье 5 о коллективной безопасности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии