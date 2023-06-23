Сенат США: применение ядерного оружия рф на территории Украины - нападение на НАТО

13:06 23 июня Киев, Украина

В Сенате Соединенных Штатов был представлен проект резолюции, который прелагает признать любое применение ядерного оружия россией или беларусью на территории Украины как нападение на НАТО.

Сообщение об этом было сделано 22 июня на совместной пресс-конференции сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и соавтором резолюции - сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.
 
"Сегодня мы представили резолюцию, которая призывает рассматривать любое использование ядерного устройства россией или беларусью на территории Украины, с целью остановить контрнаступление или подавить волю украинского народа, как нападение на НАТО", - заявил Грэм.
 
Он подчеркнул, что россия должна понимать, что применение ядерного оружия в Украине вызовет "коллективный ответ от НАТО, и они будут находиться в состоянии войны с НАТО".

В своем аккаунте в Twitter Линдси Грэм также отметил, что тактическое использование ядерного оружия или разрушение ядерного объекта приведет к радиоактивному загрязнению, включая территорию НАТО, поэтому Североатлантический альянс должен прибегнуть к статье 5 о коллективной безопасности.