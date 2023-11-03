Сенат США поддерживает военную помощь Украине, но финансирование может быть пересмотрено - ВР

16:45 03 ноября Киев, Украина

Законопроект США о предоставлении Украине военной помощи будет поддержан в Конгрессе, однако существует вероятность снижения финансирования данного пакета.



Об этом заявил Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.



Он прокомментировал решение Палаты представителей США принять закон о чрезвычайной помощи исключительно для Израиля, не распространяя его на Украину, хотя изначально рассматривалась возможность оказания поддержки и Украине. Вениславский также выразил мнение относительно возможных сценариев развития событий.



По его мнению, в ходе прохождения законопроекта через Сенат США существует высокая вероятность получения обещанной помощи Украине. Однако суммы, о которых говорил президент Джо Байден, могут быть пересмотрены.

"Даже если представить негативный сценарий, законопроект о предоставлении Украине помощи, на мой взгляд, все равно будет принят", - отметил парламентарий.

Вениславский подчеркнул, что на данный момент поддержка проекта исходит как от представителей Республиканской партии, так и от демократов.