Сенат США поддерживает военную помощь Украине, но финансирование может быть пересмотрено - ВР

16:45 03 ноября Киев, Украина

Законопроект США о предоставлении Украине военной помощи будет поддержан в Конгрессе, однако существует вероятность снижения финансирования данного пакета.

Об этом заявил Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он прокомментировал решение Палаты представителей США принять закон о чрезвычайной помощи исключительно для Израиля, не распространяя его на Украину, хотя изначально рассматривалась возможность оказания поддержки и Украине. Вениславский также выразил мнение относительно возможных сценариев развития событий.

По его мнению, в ходе прохождения законопроекта через Сенат США существует высокая вероятность получения обещанной помощи Украине. Однако суммы, о которых говорил президент Джо Байден, могут быть пересмотрены.
"Даже если представить негативный сценарий, законопроект о предоставлении Украине помощи, на мой взгляд, все равно будет принят", - отметил парламентарий.
Вениславский подчеркнул, что на данный момент поддержка проекта исходит как от представителей Республиканской партии, так и от демократов.
"Поэтому я лично не ожидаю крайне негативных результатов вопроса о предоставлении Украине финансовой и военно-технической помощи", - добавил он.