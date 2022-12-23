Сенат США поддержал поправку о передаче арестованных активов рф в пользу Украины

08:06 23 декабря Киев, Украина





Сенатор-республиканец Линдси Грэм объяснил, что эта поправка позволит Министерству юстиции США через госсекретаря перечислять доходы от арестованных активов олигарха или других подсанкционных организаций народа Украины, пишет CNN. Это также будет "облегчение для американских налогоплательщиков" и "плохой день для олигархов".



Старший советник Конгресса США Пол Массаро заявил, что Сенат США единогласно проголосовал за передачу конфискованных активов олигархов Украине. Сенаторы, в частности, предлагают наделить президента США полномочиями по этому поводу и ввести процедуры, позволяющие конфисковать подсанкционные активы и направлять их на помощь Украине сроком на три года до 2025 года. Сенат США поддержал законопроект об использовании арестованных российских активов для помощи Украине. Документ был принят как поправка к масштабному проекту бюджета федерального правительства США.Сенатор-республиканец Линдси Грэм объяснил, что эта поправка позволит Министерству юстиции США через госсекретаря перечислять доходы от арестованных активов олигарха или других подсанкционных организаций народа Украины, пишет CNN. Это также будет "облегчение для американских налогоплательщиков" и "плохой день для олигархов".Старший советник Конгресса США Пол Массаро заявил, что Сенат США единогласно проголосовал за передачу конфискованных активов олигархов Украине. Сенаторы, в частности, предлагают наделить президента США полномочиями по этому поводу и ввести процедуры, позволяющие конфисковать подсанкционные активы и направлять их на помощь Украине сроком на три года до 2025 года.

Кроме того, Сенат США принял Закон о правосудии для жертв военных преступлений.



Отмечается, что этот закон закладывает правовую основу для привлечения к ответственности всех, кто совершил военные преступления против украинского народа и исправляет пробелы в американском законодательстве.



Закон в частности:

разрешает преследовать военных преступников в США независимо от места совершения преступления;

продлевает срок давности для военных преступлений, выявленных через годы после их совершения;

обновляет действующее законодательство, позволяя привлекать к ответственности граждан других стран. Ранее эти преступления к ответственности могли быть привлечены исключительно граждане США.