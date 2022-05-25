Сенат США одобрил возобновление санкций против белорусских чиновников

09:58 22 декабря Киев, Украина

США всегда выступает на мировой арене как поборник демократии. Как сообщил сегодня, 22 декабря, Джефф Сэгнил, который является пресс-секретарем конгрессмена-республиканца Кристофера Смита, выдвинутый его шефом проект закона был принят Палатой представителей Конгресса США. Одобренный сенатом законопроект называется «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси».

Двухпартийный законопроект возобновляет санкции в отношении белорусских чиновников, препятствовавших переходу страны к демократии. Он также оказывает поддержку белорусским СМИ и важному IT-сектору страны.

Законопроект позволяет заявить, что США не признают результаты фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, а также не позволят признать Лукашенко законно избранным лидером Беларуси.

Также США призывают провести новые президентские выборы в Беларуси, соответствующих стандартам ОБСЕ, и немедленно освободить всех политзаключенных в Беларуси.

Наконец, включение Беларуси в так называемое "Союзное государство", не будет признано США.

Напомним, что ранее в РФ утвердили миллиардный кредит для Беларуси. Мишустин распорядился выделить кредит на миллиард российских рублей Беларуси. Половина этих денег будет выделена до конца года.

Также сообщалось, что на Тихановскую в Беларуси открыли дело за "экстремизм". Против главы оппозиции и членов президиума Координационного совета ведется следствие за создание экстремистского формирования и захват власти.