Сенат Польши принял резолюцию в поддержку Украины

20:22 21 Апрель Киев, Украина



Польша выразила обеспокоенность количеством войск РФ у границ Украины, на фоне сложившейся ситуации комиссия Сената по вопросам иностранных дел приняла резолюцию о солидарности с Украиной.

Об этом сообщает Wyborcza в среду, 21 апреля.



Резолюцию приняли на специальном заседании комиссии, посвященном ситуации в Украине, при участии посла Украины в Польше Андрея Дещицы, представившего текущую ситуацию в регионе. Председатель комиссии Богдан Клих подчеркнул, что принятие резолюции является тем более необходимым, учитывая "непонятное решение большинства Сейма, который отказался принять резолюцию с призывом остановить Северный поток-2".



Как гласит документ, "количество войск, оснащенных танками, тяжелой ствольной и ракетной артиллерии, бронированной пехотой, беспилотниками и боевой авиацией, опасно растет, а усиленная активность российского флота наблюдается в Черном море, где, вопреки международному праву, было объявлено о блокаде Керченского пролива".



Также отмечается, что сепаратисты просят российские власти присоединить ОРДЛО к РФ, и "эта попытка эскалации напряженности должна трактоваться как продолжение стратегии дестабилизации Европы".

"Комиссия считает, что действия Российской Федерации являются угрозой безопасности на нашем континенте, а также очередной попыткой поставить под сомнение принцип неприкосновенности границ в Европе", - сказано в резолюции.

В документе комиссия призывает "власти Российской Федерации остановить дальнейшую эскалацию напряженности и дестабилизацию ситуации с безопасностью в регионе, и просит лидеров государств НАТО инициировать консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, признавая, что только жесткая позиция стран, ассоциированных с ЕС и НАТО, может предотвратить дальнейшую военную эскалацию и войну".



Наконец, комиссия обратилась к "людям доброй воли поддержать украинских патриотов в защите суверенитета своей родины".