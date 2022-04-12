Семенченко перевели под домашний арест

Находящемуся почти четыре месяца в СИЗО, народному депутату Семену Семенченко, изменили меру пресечения на нахождение под домашним арестом.
Об этом говорится в его Facebook в среду, 14 июля.
Напомним, 24 марта 2020 года в СБУ заявили о разоблачении в Украине военизированного вооруженного формирования, в состав которого входило более 150 человек. Позже обвинили в создании "ЧВК" Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко. Силовики говорят, что он организовал фактически частную военную компанию, которые запрещены в Украине.
26 марта Семенченко был арестован без возможности внесения залога. Экс-нардеп заявил, что его арест – это "провокация спецслужб Российской Федерации", которая хочет прекратить работу организации, боровшейся с ЧВК Вагнер за границей.
Напомним, 24 марта 2020 года в СБУ заявили о разоблачении в Украине военизированного вооруженного формирования, в состав которого входило более 150 человек. Позже обвинили в создании "ЧВК" Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко. Силовики говорят, что он организовал фактически частную военную компанию, которые запрещены в Украине.
26 марта Семенченко был арестован без возможности внесения залога. Экс-нардеп заявил, что его арест – это "провокация спецслужб Российской Федерации", которая хочет прекратить работу организации, боровшейся с ЧВК Вагнер за границей.
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