Семь страшных лет: доклад правозащитников о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму

21:03 01 июля Киев, Украина





Правозащитные организации констатировали, что в течение 2014-2020 годов ситуация с реализацией гражданских и политических прав в Крыму была угрожающей. Общественное пространство на полуострове из-за действий государства-оккупанта катастрофически ограничилось и находится под неустанным контролем российских спецслужб или местных органов оккупационной власти.



В Украине презентовали доклад , в котором систематизировали нарушения прав человека за все 7 лет оккупации Крыма Российской Федерацией.Правозащитные организации констатировали, что в течение 2014-2020 годов ситуация с реализацией гражданских и политических прав в Крыму была угрожающей. Общественное пространство на полуострове из-за действий государства-оккупанта катастрофически ограничилось и находится под неустанным контролем российских спецслужб или местных органов оккупационной власти.

Несмотря на это, как отмечают авторы доклада, движение сопротивления оккупации Крыма Российской Федерацией с февраля 2014 года и до сих пор остается активным, имеет много сторонников среди крымчан и рассматривается государством-оккупантом как реальная угроза захватнической политики. Об этом свидетельствуют многочисленные инициативы как российской федеральной власти, так и ее ставленников в Крыму по сужению объема гражданских и политических прав жителей полуострова на протяжении всех семи лет оккупации.

Кроме того, правозащитники отмечают усиление позиции России в Крыму. Если в первые годы оккупации российские власти были так слабы, что для подавления освободительных инициатив прибегала к не скрытому насилию - похищения людей, пытки, произвольные аресты, мораторий на мирные собрания, то впоследствии Россия расстроила собственную институциональную систему на полуострове и постепенно "завернула" свою агрессию в "правовую" оболочку, активно создавая впечатление существования системы права в Крыму.

Правозащитные организации отмечают, что из 44 известных случаев насильственных исчезновений в Крыму подавляющее большинство (28) произошла в первый год оккупации. Впоследствии этот вид преступления хоть и не прекратился, но его все чаще стали заменять произвольные аресты и заключения.





Авторы доклада отмечают, что в первые годы оккупации активно действовало незаконно парамилитарные группировки "Крымская самооборона", с чьими действиями и связывают большинство насильственных исчезновений, а чуть позже первую роль в похищениях людей начала открыто брать на себя российская ФСБ, хоть и не осталась единственным исполнителем "грязных политических заказов на уничтожение противников оккупации".

Кроме того, во время похищений и арестов к жертвам применяли физическое и психологическое насилие, что стало характерным элементом всей политики России в отношении ее крымских оппонентов все эти семь лет оккупации.

Авторы доклада сообщают, что с 2014 года наглядно изменилась позиция оккупационных властей относительно круга ее потенциальных врагов. Если первыми ее жертвами стали проукраинские активисты - активные борцы за территориальную целостность Украины, то впоследствии карательный аппарат РФ обратил внимание также на журналистов, блогеров, религиозных и национальных лидеров, представителей украинского и крымскотатарского общин полуострова, открыто выражавших свою позицию о единстве Крыма и Украины , а также членов их семей и близкого окружения.





К примеру, тех, кто выходил на мирные митинги против произвольных арестов в Крыму, арестовывали и привлекали к ответственности по традиционным "политическим" статьями Уголовного кодекса России и Кодексу об административных правонарушениях РФ, или же, например, детей арестованных активистов "предупреждали" на улицах люди в штатском о необходимости изменения поведения со стороны их родителей, как это было с девятилетним сыном пленника Кремля Эмира-Усеина Куку.

Правозащитники также указывают, что одной из самых ярких реакций политики России в Крыму стали обыски в частных домах и на предприятиях. Ежегодное количество таких обысков увеличивается. Если с 2014 до 2017 года их было 150, то за последующие полтора года цифра достигла 186 обысков. И это только те, что стали известны правозащитникам. Большинство этих рейдов совершалось в местах проживания или постоянных собраний крымских татар.



Среди прочего указанное выше стало одним из элементов общей политики РФ против религиозного и этнического разнообразия Крыма и ограничения права на свободу мысли, совести, религии. Сообщается, что незаконные "мировые судьи" Крыма постоянно рассматривают административные производства в отношении различных религиозных организаций и их членов, среди которых мусульмане, протестанты, баптисты, иудеи, сайентологи и кришнаиты.





Верующих преследуют и штрафуют за совершение обрядов вне помещений или в помещениях, не зарегистрированных по законодательству РФ как культовые сооружения, к тому же общая сумма таких штрафов растет ежегодно. Кроме этого, особо притесняется Православная церковь Украины. В течение периода оккупации количество приходов ПЦУ в Крыму уменьшилось более чем в три раза: с 45 активных общин по состоянию на 2018 осталось всего 11.

Через некоторое время после начала временной оккупации крымчан, несогласных с политикой силы России, стали депортировать с территории полуострова по решению незаконных "судов" или запрещать им въезд в Крым на длительное время. Это определенным образом упростило задачу оккупационным органам власти по борьбе с проукраинскими настроениями на полуострове и устранило потребность постоянно следить за такими активистами в Крыму или прибегать к грубым "следственным действиям", объясняют составители доклада.



По оценкам правозащитников, за период оккупации "суды" рассмотрели более 9000 дел, в которых наказанием служило выселения из Крыма.



Авторы доклада пришли к выводу, что с 2014 года в Крыму систематически "истребляется все, что может дать его жителям надежду на возможность реализации их права на справедливый суд". Запугивание оккупационными властями адвокатов или блокирование доступа к ним, психологическое давление на судей со стороны российских спецслужб, вовлечение в процесс псевдосвидетелей или псевдоэкспертов стали систематическими и привычными явлениями на полуострове.



Правозащитные организации убеждены, что отсутствие каких-либо инициатив по привлечению к ответственности виновных в серьезных нарушениях РФ прав человека в Крыму создает атмосферу вседозволенности для оккупационных властей, распространяет чувство страха среди гражданских и влияет на динамику настроений жителей Крыма о перспективах возвращения полуострова к нормальной жизни в пределах суверенных границ Украины.

Доклад подготовлен Домом прав человека "Крым", Крымской правозащитной группой, Региональным центром прав человека, Центром гражданского просвещения «Альменда», Центром прав человека ZMINA при поддержке Фонда Домов прав человека.