Сельхозземля в собственности общин — подробности

18:38 15 Октябрь Киев, Украина

Указ президента о передаче сельскохозяйственных земель, позволит общинам планировать бюджетные поступления от землепользования, а фермерам даст доступ к рынку на льготных условиях.

Об этом рассказал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко

"Мне очень приятно участвовать в этом без преувеличения историческом событии, которое станет символическим стартом передачи земель гражданам. Указ, который сегодня подписал Президент: 26 октября текущего года все новосозданные общины без исключения получат землю в коммунальную собственность и станут настоящими хозяевами в своих общинах с возможностью планировать бюджетные поступления от землепользования и эффективно их использовать для повышения благосостояния своих жителей в общинах. В результате передачи земельных участков органы местного самоуправления получат более 2 млн га земель, из которых 1 млн га - свободных земель", - сказал Игорь Петрашко.

Он отметил, что уверен, что именно люди на местах лучше знают, как эффективно использовать земельный ресурс и наполнять местные бюджеты, а также развивать регион и создавать новые стандарты жизни.

"Мы приветствуем также историческое решение о принятии земельной реформы, как Министерство экономики, которое активно участвовало, принятие соответствующего законопроекта и реализацию соответствующих сопроводительных шагов. Без сомнения, эпопея с 1991 года по земельной реформе была в этом году завершена. И граждане, украинцы, получили возможность пользоваться и распоряжаться свободно своей землей... Также очень важно, что украинские фермеры, которые уже работают на земле, имеют льготные условия доступа к рынку. Фермеры могут выкупить земельные участки, предоставленные им в постоянное пользование или пожизненное наследование, владения. Или могут быть переоформлены в аренду с рассрочкой платежей на 10 лет", - добавил министр.

По его словам, Минэкономики работает над созданием системы мониторинга земельных отношений для систематизации обобщения информации по владению, пользованию и распоряжению земельными участками.