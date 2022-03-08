Секретарь СНБО Украины: миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен

"Продолжается одиннадцатый день героического Национального Сопротивления!



Мы выдержали первую, наиболее трудную волну атаки русских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины. Ни на каком направлении российские террористические войска не добились стратегического успеха. Украинское войско дает достойный отпор, и день нашей победы над русской химерой приближается с каждым днем, но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными.



Стратегически важными остаются города: Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса. План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные Силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения.



Основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на Юг, пытаясь лишить Украину выхода в Черное и Азовское моря, что, по их мнению, создаст условия экономического подавления Украинского Сопротивления.



Враг не оставляет надежд овладеть Киевом и формирует ресурсы для оцепления Днепра.

Со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением. Вчерашний самолето-вертолет тому подтверждение.



Мы сделали самый трудный шаг к Победе, но впереди еще много работы по уничтожению оккупантов и возвращению всех украинских земель!

Похоронки русским матерям и тона обугленного российского военного железа - памятка для следующей волны оккупантов: не лезьте - убьем!



И будем убивать столько, чтобы одурманенное российское общество очнулось, если не от чувства вины, то от боли. И мы достучимся до вас. Никогда не сражайтесь с украинцами, рано или поздно мы придем к вам, чтобы вернуть все накопленные вами долги, а счет набег на век вперед. Слава Украине! Смерть врагам!"