Секретарь СНБО ответил на слова Ломаченко в защиту служителей УПЦ (МП)

Секретарь Совета национально безопасности Украины Алексей Данилов успокоил Василия Ломаченко. Комментируя в эфире 24 канала скандальные публикации чемпиона мира в трех весовых категориях, он заявил, что боксеру не о чем переживать пока он не переступил черту.

Данилов напомнил, что в Украине, согласно Конституции, действует свобода вероисповедания, а потому молится можно любому Богу, а вот поддерживать страну-агрессора ни в коем случае нельзя.

"Если бы меньше упоминали такие фамилии, все бы вообще шло спокойно и тихо. Возможно, этот человек (Ломаченко) ходит в церковь. Я хочу сказать, что мы с церковью не боремся. Мы боремся с теми гражданами, которые поддерживают российскую федерацию, которые имеют на сегодняшний день 111-ю статью - за государственную измену. Ходите, пожалуйста, куда угодно, молитесь какому угодно Богу. Нам все равно, человек в рясе, в костюме Brioni или в спортивном костюме, но, если он будет поддерживать россию, будет открыто выступать с этим, у такого человека будут хлопоты с нашей страной. Это недопустимо во время войны, и всем нужно понять, что это наш долг - чистить, чистить и чистить всю российскую агентуру с наших территорий. Еще раз подчеркиваю: ни с какой церковью мы не воюем. У нас нет такой задачи - с кем-то воевать. Я имею в виду институции, организации и так далее. Но если те или иные люди причастны к поддержке страны-агрессора, имеют с ней контакты, то пусть скажут об этом вслух, соберут свои вещи и отправятся на россию - что вы тогда здесь делаете?" - сказал Данилов.

Напомним, недавно боксер, несмотря на возмущение, настойчиво постил видео с митрополитом так называемой УПЦ МП Лонгином, который обвинил Украину в том, что она ведет войну с Богом, церковью и своим народом.

За это общественное движение ЧЕСТНО внесло Василия Ломаченко в реестр госпредателей Украины.