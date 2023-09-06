Секретарь СНБО Данилов показал испытание украинского ракетного оружия
16:53 31 августа Киев, Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
в четверг, 31 августа, показал видео запуска разработки украинской ракетной программы.
Соответствующее видео Данилов обнародовал в Facebook.
"Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешны, применение эффективно. "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…" PS Тихая и поющая украинская ночь…" — написал Данилов.
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