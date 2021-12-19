Секретарь СНБО пояснил, почему "Донбасса не существует"

Начиная с 2000 года, спецслужбы РФ целенаправленно используют термин "Донбасс", как инструмент информационной войны, заявил Секретарь Совета нацбезопасноти Алексей Данилов.
Об этом он в понедельник, 5 апреля, написал в Facebook, комментируя свое резонансное высказывание ранее.
По его словам, понятие "Донбасс" целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года, и особенно активно - в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время - как инструмент информационной войны.
Данилов подчеркнул, что цель такого использования - это противопоставление и искусственное выделение определенного региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус, дающий в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдообразований.
По его словам, нельзя рассматривать понятие "Донбасс" как "исторически устоявшееся, использование которого вряд ли будет искоренено из употребления".
Ранее Данилов призвал не употреблять слово "Донбасс", пояснив, что оно отсутствует в нормативно-правовых документах и используется Россией для пропаганды.
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