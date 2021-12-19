Секретарь СНБО пояснил, почему "Донбасса не существует"

16:15 05 Апрель Киев, Украина

Начиная с 2000 года, спецслужбы РФ целенаправленно используют термин "Донбасс", как инструмент информационной войны, заявил Секретарь Совета нацбезопасноти Алексей Данилов

Об этом он в понедельник, 5 апреля, написал в Facebook, комментируя свое резонансное высказывание ранее.

"Мое замечание об опасности использования понятия "Донбасс" в контексте украино-российской войны вызвало бурное обсуждение... Употребление термина "Донбасс" сегодня - это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде", - написал Данилов.

По его словам, понятие "Донбасс" целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года, и особенно активно - в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время - как инструмент информационной войны.



Данилов подчеркнул, что цель такого использования - это противопоставление и искусственное выделение определенного региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус, дающий в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдообразований.



По его словам, нельзя рассматривать понятие "Донбасс" как "исторически устоявшееся, использование которого вряд ли будет искоренено из употребления".

"В случае с названием "Донбасс" мы имеем дело со сравнительно новым определением, которое исторически охватывало территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также регионов современной Российской Федерации, в частности, Ростовской области", - подчеркнул Данилов, добавив, что даже учитывая это обстоятельство, применение названия "Донбасс" к части территории Луганской и Донецкой областей Украины не является корректным.

Ранее Данилов призвал не употреблять слово "Донбасс", пояснив, что оно отсутствует в нормативно-правовых документах и используется Россией для пропаганды.