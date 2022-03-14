Секретарь Путина озвучил недоумение по поводу вступления Украины в НАТО

10:38 16 июня Киев, Украина

Как известно, сегодня, 16 июня, состоится встреча Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков огласил некоторые направления предстоящей встречи, выразив явное недоумение по поводу возможности вступления в НАТО для Украины.

"Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент, ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме", - сказал он в эфире Первого канала. Песков выразил уверенность, что "при необходимости президент четко обозначит нашу позицию". "Путин всегда четок в изложении "красных линий" для Российской Федерации, тем более в таком нелегком разговоре, который предстоит сегодня", - добавил он.

По словам Пескова, Путин и Байден обсудят вопрос дипломатической собственности, необходимо "разобрать все завалы" в сфере двустороннего сотрудничества.

Разговор Путина и Байдена начнется в компании главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Также Песков заявил, что нужно срочно начинать переговоры по контролю за вооружениями.

"Да, договор [СНВ-3] был продлен, было принято политическое решение администрации Байдена. Это позитивный факт, но время сокращается как шагреневая кожа. Нужно срочно начинать переговоры", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ сделал акцент на том, что стратегическая стабильность и контроль над вооружениями - это тонкая и комплексная материя. "В данном случае это уже субстанция, которая выходит за рамки наших двусторонних отношений. Это касается всего мира", - заключил он.