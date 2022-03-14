Секретарь Путина озвучил недоумение по поводу вступления Украины в НАТО

Как известно, сегодня, 16 июня, состоится встреча Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков огласил некоторые направления предстоящей встречи, выразив явное недоумение по поводу возможности вступления в НАТО для Украины.
По словам Пескова, Путин и Байден обсудят вопрос дипломатической собственности, необходимо "разобрать все завалы" в сфере двустороннего сотрудничества.
Разговор Путина и Байдена начнется в компании главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Также Песков заявил, что нужно срочно начинать переговоры по контролю за вооружениями.
Пресс-секретарь президента РФ сделал акцент на том, что стратегическая стабильность и контроль над вооружениями - это тонкая и комплексная материя. "В данном случае это уже субстанция, которая выходит за рамки наших двусторонних отношений. Это касается всего мира", - заключил он.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии