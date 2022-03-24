Сейм Польши объявил Путина военным преступником

13:09 24 марта Киев, Украина





Соответствующую резолюцию приняли 23 марта, сообщается на Сейм Польши решительно осудил акты геноцида , совершаемые Россией в Украине, а президента Владимира Путина объявил военным преступником.Соответствующую резолюцию приняли 23 марта, сообщается на сайте Сейма.

“Сейм Республики Польша решительно осуждает акты длительного насилия, военные преступления, преступления против человечества, акты геноцида, системные нарушения прав человека и другие преступные нарушения международного права, совершенные на территории суверенной Украины вооруженными силами российской федерации вместе с союзниками, по приказу военных командующих подчинением президента Владимира Путина”, – отмечается в резолюции.

В Сейме призвали государства, признающие суверенитет, территориальную целостность и право на самоопределение Украины, всеми средствами поддержать инициирование и проведение судебных разбирательств в Международном суде и Международном уголовном суде.



Также их призвали использовать полномочия в любых международных организациях, чтобы привлечь к ответственности Путина, членов Совбеза России и командующих Вооруженными Силами РФ.

"Общедоступные доказательства этих преступлений доказывают признание Владимира Путина Сеймом Республики Польша и международным сообществом военным преступником", - говорится в резолюции.

Сейм Польши обратился в парламенты демократических стран мира и Европарламента с просьбой признать Путина, членов Совбеза и командующих ВС РФ лицами, непосредственно ответственными за эти акты и наложить на них самые строгие санкции.