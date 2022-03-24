Сейм Польши объявил Путина военным преступником

Сейм Польши решительно осудил акты геноцида, совершаемые Россией в Украине, а президента Владимира Путина объявил военным преступником.
Соответствующую резолюцию приняли 23 марта, сообщается на сайте Сейма.
Соответствующую резолюцию приняли 23 марта, сообщается на сайте Сейма.
В Сейме призвали государства, признающие суверенитет, территориальную целостность и право на самоопределение Украины, всеми средствами поддержать инициирование и проведение судебных разбирательств в Международном суде и Международном уголовном суде.
Также их призвали использовать полномочия в любых международных организациях, чтобы привлечь к ответственности Путина, членов Совбеза России и командующих Вооруженными Силами РФ.
Также их призвали использовать полномочия в любых международных организациях, чтобы привлечь к ответственности Путина, членов Совбеза России и командующих Вооруженными Силами РФ.
Сейм Польши обратился в парламенты демократических стран мира и Европарламента с просьбой признать Путина, членов Совбеза и командующих ВС РФ лицами, непосредственно ответственными за эти акты и наложить на них самые строгие санкции.
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