Сейм Литвы признал россию террористическим государством и призвал собрать международный трибунал

Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, в которой признал военное вторжение россии в Украину геноцидом, а россию - террористическим государством.
В своей резолюции Сейм констатировал, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель.
В нем также подчеркивается, что все виновные должны быть привлечены к ответственности, а международное сообщество должно создать специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины.
Сейм Литвы призывает к тому, чтобы у этого трибунала были полномочия выдавать международные ордеры на арест, и чтобы иммунитетом не ограничивалась неприкосновенность государства или глав государств и правительств и других государственных должностных лиц.
Напомним, Минобороны рф отрицает причастность российских военных к убийствам мирных жителей во время войны в Украине. Опубликованные в СМИ доказательства ведомство называет провокацией.
Сейм Литвы призывает к тому, чтобы у этого трибунала были полномочия выдавать международные ордеры на арест, и чтобы иммунитетом не ограничивалась неприкосновенность государства или глав государств и правительств и других государственных должностных лиц.
Напомним, Минобороны рф отрицает причастность российских военных к убийствам мирных жителей во время войны в Украине. Опубликованные в СМИ доказательства ведомство называет провокацией.
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