Сейм Литвы признал россию террористическим государством и призвал собрать международный трибунал

14:18 10 мая Киев, Украина

Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, в которой признал военное вторжение россии в Украину геноцидом , а россию - террористическим государством.

В своей резолюции Сейм констатировал, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель.

«Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны россии и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа. А российская федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», — говорится в документе.

В нем также подчеркивается, что все виновные должны быть привлечены к ответственности, а международное сообщество должно создать специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины.



Сейм Литвы призывает к тому, чтобы у этого трибунала были полномочия выдавать международные ордеры на арест, и чтобы иммунитетом не ограничивалась неприкосновенность государства или глав государств и правительств и других государственных должностных лиц.



Напомним, Минобороны рф отрицает причастность российских военных к убийствам мирных жителей во время войны в Украине. Опубликованные в СМИ доказательства ведомство называет провокацией.