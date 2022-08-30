Сейм Латвии объявил россию страной — спонсором терроризма

Сейм Латвии принял заявление, в котором признает действия российских военных а Украине терроризмом, а россию - страной - спонсором терроризма.
Об этом сообщается на сайте Сейма.
Парламентарии категорически осуждают военную агрессию рф и масштабное вторжение в Украину, осуществленное при поддержке и участии белорусского режима. В заявлении Сейма призывает страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам россии и беларуси.
Парламент также призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
В заявлении Сейма отмечается, что после неспровоцированного военного нападения россии на Украину 24 февраля 2022 года двенадцать миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома и более пяти миллионов были вынуждены покинуть свою страну. За это время ряд правозащитных групп и международных мониторинговых миссий сообщали о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в отношении мирных жителей Украины, включая пытки, изнасилования, убийства и массовые задержания мирных жителей в так называемых фильтрационных центрах, а также массовые депортации, говорится в заявлении.
Менее чем через 24 часа после того, как Украина и россия через Турцию и ООН подписали соглашение о возобновлении экспорта заблокированного в Украине зерна через Черное море, ракетный удар российских войск по Одесскому порту 23 июля продемонстрировал неуважение к своим обязательствам, международному порядку и его институтам.
В заявлении Сейма упоминаются все жертвы российской агрессии в Украине и выражается солидарность с Украиной и украинским народом.
В заявлении Сейма упоминаются все жертвы российской агрессии в Украине и выражается солидарность с Украиной и украинским народом.
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