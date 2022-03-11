Сейчас происходит мировая революция в энергетической сфере – Герман Галущенко
09:38 11 Март Киев, Украина
Военная агрессия России против Украины изменяет архитектуру мировой энергетики.
Такое убеждение выразил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
“Системы потребления энергетических ресурсов и в целом существовавшего до войны энергорынка уже не будет. В мире эта система изменится”, - сказал он.
Герман Галущенко напомнил об уже заявленных западными странами намерениях полностью отказаться или значительно сократить потребление российского газа уже в этом году.
“Конечная цель – энергетическая независимость от российских ресурсов. И решение о введении эмбарго на российскую нефть
– один из шагов на пути его достижения”, - отметил глава Минэнерго.
На самом деле происходит революция в понимании зависимости от российских энергоносителей. Но, к сожалению, эта революция совершается ценой жизней украинцев”, - добавил он.
Герман Галущенко подчеркнул, что изменения непременно произойдут и в украинской энергетике.
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