Сейчас происходит мировая революция в энергетической сфере – Герман Галущенко

09:38 11 Март Киев, Украина

Военная агрессия России против Украины изменяет архитектуру мировой энергетики.

Такое убеждение выразил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

“Системы потребления энергетических ресурсов и в целом существовавшего до войны энергорынка уже не будет. В мире эта система изменится”, - сказал он.

Герман Галущенко напомнил об уже заявленных западными странами намерениях полностью отказаться или значительно сократить потребление российского газа уже в этом году.

“Конечная цель – энергетическая независимость от российских ресурсов. И решение о введении эмбарго на российскую нефть – один из шагов на пути его достижения”, - отметил глава Минэнерго.

На самом деле происходит революция в понимании зависимости от российских энергоносителей. Но, к сожалению, эта революция совершается ценой жизней украинцев”, - добавил он.

Герман Галущенко подчеркнул, что изменения непременно произойдут и в украинской энергетике.