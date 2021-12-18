Сегодняшняя встреча советников "нормандской четверки" может пройти на линии разграничения

Во время вчерашней видеовстречи советников "нормандской четверки" была назначена следующая дата сборов - 20 апреля, прозвучало предложение провести следующую встречу на линии разграничения.
Об этом говорится на facebook-странице украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Даже прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях.
Конкретные меры, которые могли бы усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в Подгруппе по безопасности ТКГ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание подгруппы пройдет 20 апреля в 10:00.
Конкретные меры, которые могли бы усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в Подгруппе по безопасности ТКГ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание подгруппы пройдет 20 апреля в 10:00.
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