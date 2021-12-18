Сегодняшняя встреча советников "нормандской четверки" может пройти на линии разграничения

06:17 20 Апрель Киев, Украина

Во время вчерашней видеовстречи советников "нормандской четверки" была назначена следующая дата сборов - 20 апреля, прозвучало предложение провести следующую встречу на линии разграничения.

Об этом говорится на facebook-странице украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
"Главным ее (встречи советников глав государств "нормандской четверки" 19 апреля. - Ред.) вопросом стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Даже прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях.

Конкретные меры, которые могли бы усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в Подгруппе по безопасности ТКГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание подгруппы пройдет 20 апреля в 10:00.