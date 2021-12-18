Сегодняшняя встреча советников "нормандской четверки" может пройти на линии разграничения

06:17 20 Апрель Киев, Украина

Во время вчерашней видеовстречи советников "нормандской четверки" была назначена следующая дата сборов - 20 апреля, прозвучало предложение провести следующую встречу на линии разграничения.



Об этом говорится на facebook-странице украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Главным ее (встречи советников глав государств "нормандской четверки" 19 апреля. - Ред.) вопросом стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.