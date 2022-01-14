Сегодня Зеленский посетит Харьков

Сегодня, 2 сентября, президент Владимир Зеленский приехал в Харьков с официальным визитом.
По предварительным данным, в программе — посещение нескольких районов, где в рамках "Большого строительства" проводился ремонт дорог. Президент планирует посетить учебные заведения в Песочине и Южном. Также глава государства намерен провести встречу в гольф-клубе, где будет обсуждаться "Стратегия развития Харьковской области".
По предварительным данным, в программе — посещение нескольких районов, где в рамках "Большого строительства" проводился ремонт дорог. Президент планирует посетить учебные заведения в Песочине и Южном. Также глава государства намерен провести встречу в гольф-клубе, где будет обсуждаться "Стратегия развития Харьковской области".
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