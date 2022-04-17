Сегодня Владимир Зеленский посетит Грузию

08:34 19 июля Киев, Украина

Рабочая неделя Владимира Зеленского начнется с визита в Тбилиси, где он встретится с главами государств Молдова и Грузия.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.



Отмечается, что в рамках визита Зеленский планирует начать деятельность формата Ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.



Лидеры трех стран подпишут декларацию саммита Ассоциированного трио и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



Зеленский также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Республики Молдова Майей Санду и президентом Европейского совета.



Напомним, в мае Украина, Грузия и Молдова на уровне глав МИД договорились о совместных действиях для ускорения евроинтеграции, а также безопасности в регионе.



Позже в ЕС отреагировали на "трио" Украины, Грузии и Молдовы, заявив, что поддерживают намерение трех стран сотрудничать в вопросе европейской интеграции.