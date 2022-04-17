Сегодня Владимир Зеленский посетит Грузию

Рабочая неделя Владимира Зеленского начнется с визита в Тбилиси, где он встретится с главами государств Молдова и Грузия.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Отмечается, что в рамках визита Зеленский планирует начать деятельность формата Ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.
Лидеры трех стран подпишут декларацию саммита Ассоциированного трио и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Зеленский также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Республики Молдова Майей Санду и президентом Европейского совета.
Напомним, в мае Украина, Грузия и Молдова на уровне глав МИД договорились о совместных действиях для ускорения евроинтеграции, а также безопасности в регионе.
Позже в ЕС отреагировали на "трио" Украины, Грузии и Молдовы, заявив, что поддерживают намерение трех стран сотрудничать в вопросе европейской интеграции.
Отмечается, что в рамках визита Зеленский планирует начать деятельность формата Ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.
Лидеры трех стран подпишут декларацию саммита Ассоциированного трио и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Зеленский также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Республики Молдова Майей Санду и президентом Европейского совета.
Напомним, в мае Украина, Грузия и Молдова на уровне глав МИД договорились о совместных действиях для ускорения евроинтеграции, а также безопасности в регионе.
Позже в ЕС отреагировали на "трио" Украины, Грузии и Молдовы, заявив, что поддерживают намерение трех стран сотрудничать в вопросе европейской интеграции.
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