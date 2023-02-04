Сегодня в Украину из российского плена возвратились еще 116 человек

12:12 04 февраля Киев, Украина

Украина в субботу, 4 февраля, вернула из российского плена еще 116 человек. Среди них - защитники Мариуполя, партизаны из Херсона, снайперы из Бахмутского направления и другие военные. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Он отметил, что домой удалось вернуть 87 воинов ВСУ, двое из которых - из ССО.

Кроме того, из плена вернули восемь бойцов ТрО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГПСУ, двоих из ВМС и одного представителя ГСЧС. Среди них двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.

Также Украине удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, и тело погибшего добровольца-украинца, который служил во Французском иностранном легионе и после начала войны вернулся защищать Украину - Евгения Кулика.

Напомним, ранее в этом году Украина вернула из российского плена 156 гражданских.