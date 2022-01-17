Сегодня в Славянске и Северодонецке открыли консульства Литвы и Латвии

Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил, в городах Славянск и Северодонецк, Латвия и Литва открыли свои официальные консульства.
Об этом сообщает пресс-центр ОС.
На мероприятиях присутствовали председатель Комитета по вопросам внешней политики парламентариев стран Балтии, Чрезвычайные и Полномочные Послы, руководство командования операции Объединенных сил и главы областных государственных администраций.
В Северодонецке Луганской области, обращаясь к присутствующим, посол Литвы Вальдемарас Сарапинас отметил, что Литва и другие страны Балтии всегда были, есть и будут оставаться надежными партнерами Украины в ее борьбе за территориальную целостность и поддерживать стремление вступления в НАТО и Европейский Союз .
Также иностранная делегация ознакомилась с текущей ситуацией с безопасностью на линии разграничения и посетила КПВВ "Золотое".
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