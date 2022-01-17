Сегодня в Славянске и Северодонецке открыли консульства Литвы и Латвии

19:35 30 Апрель Киев, Украина

Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил, в городах Славянск и Северодонецк , Латвия и Литва открыли свои официальные консульства.



Об этом сообщает пресс-центр ОС.



На мероприятиях присутствовали председатель Комитета по вопросам внешней политики парламентариев стран Балтии, Чрезвычайные и Полномочные Послы, руководство командования операции Объединенных сил и главы областных государственных администраций.



В Северодонецке Луганской области, обращаясь к присутствующим, посол Литвы Вальдемарас Сарапинас отметил, что Литва и другие страны Балтии всегда были, есть и будут оставаться надежными партнерами Украины в ее борьбе за территориальную целостность и поддерживать стремление вступления в НАТО и Европейский Союз .

"Мы сегодня здесь! И будем оставаться здесь до тех пор, пока международно признанные границы Украины не будут полностью восстановлены - вы не одиноки и не будете одиноки в своей борьбе, борьбе, за которую мы все вам должны", - отметил во время брифинга председатель Комитета иностранных дел Сейма Латвийской Республики Рихардс Колс.

Также иностранная делегация ознакомилась с текущей ситуацией с безопасностью на линии разграничения и посетила КПВВ "Золотое".