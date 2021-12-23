Сегодня в Москве проходит большая пресс-конференция Путина

23 декабря в Москве проходит большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина, которая была запланирована на 11:00 по киевскому времени.
На мероприятии присутствуют представители российских и иностранных СМИ, а также люди из разных регионов РФ. Традиционно многие люди для привлечения внимания Путина взяли с собой плакаты, на которых содержится сущность их вопросов к Путину.
Модерирует мероприятие бессменный пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
На мероприятии присутствуют представители российских и иностранных СМИ, а также люди из разных регионов РФ. Традиционно многие люди для привлечения внимания Путина взяли с собой плакаты, на которых содержится сущность их вопросов к Путину.
Модерирует мероприятие бессменный пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
В этом году пресс-конференция не предусматривала свободную аккредитацию, количество присутствующих на ней журналистов будет ограничено. Кроме того, представителям СМИ для участия в мероприятии пришлось сдать три ПЦР-теста на коронавирус.
По состоянию на 11:10 по киевскому времени российский лидер еще не появился, его ожидали с минуты на минуту.
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