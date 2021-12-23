Сегодня в Москве проходит большая пресс-конференция Путина

11:38 23 Декабрь Киев, Украина





На мероприятии присутствуют представители российских и иностранных СМИ, а также люди из разных регионов РФ. Традиционно многие люди для привлечения внимания Путина взяли с собой плакаты, на которых содержится сущность их вопросов к Путину.



Модерирует мероприятие бессменный пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. 23 декабря в Москве проходит большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина , которая была запланирована на 11:00 по киевскому времени.На мероприятии присутствуют представители российских и иностранных СМИ, а также люди из разных регионов РФ. Традиционно многие люди для привлечения внимания Путина взяли с собой плакаты, на которых содержится сущность их вопросов к Путину.Модерирует мероприятие бессменный пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В этом году пресс-конференция не предусматривала свободную аккредитацию, количество присутствующих на ней журналистов будет ограничено. Кроме того, представителям СМИ для участия в мероприятии пришлось сдать три ПЦР-теста на коронавирус.

"В остальном это классическая пресс-конференция Путина: свободные вопросы, подробные ответы, что называется – до последнего", – пояснил Дмитрий Песков. Он добавил, что возможность принять участие в пресс-конференции предоставлялась в первую очередь тем, кто постоянно "активно освещает президентскую повестку дня". При этом будут почти все зарубежные журналисты, которые аккредитованы в России, заверил Песков.

По состоянию на 11:10 по киевскому времени российский лидер еще не появился, его ожидали с минуты на минуту.