Сегодня в Киеве пройдет встреча конгрессменов США с Зеленским и Кулебой

10:25 28 Январь Киев, Украина

Делегация Конгресса Соединенных Штатов сегодня встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и народными депутатами. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США

"Члены Палаты представителей Конгресса США прибыли в Украину, чтобы подтвердить двухпартийную поддержку Украины и показать приверженность США дипломатическим усилиям и диалогу на фоне длительного наращивания Россией военных на границе Украины", - отметили в диппредставительстве.

В состав делегации входят члены Палаты представителей Конгресса США демократы Грегори Микс, Эйми Бера, Сара Джейкобс, Дэвид Сислин, Мики Шеррил, Крис Хулахан и республиканцы Марк Грин, Огест Пфлюгер и Виктория Спарц.



Члены делегации также посетят Стену памяти павших за Украину на войне на Донбассе и проведут брифинг для СМИ.



В посольстве напомнили, что в четверг, 27 февраля, делегация встретилась с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.



17 января Киев посетила делегация Конгресса США в составе сенаторов-республиканцев Роба Портмана, Кевина Крамера, Роджера Викера и сенаторов-демократов Криса Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар и Ричарда Блюменталя.