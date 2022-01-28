Сегодня в Киеве пройдет встреча конгрессменов США с Зеленским и Кулебой

Делегация Конгресса Соединенных Штатов сегодня встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и народными депутатами. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США.
В состав делегации входят члены Палаты представителей Конгресса США демократы Грегори Микс, Эйми Бера, Сара Джейкобс, Дэвид Сислин, Мики Шеррил, Крис Хулахан и республиканцы Марк Грин, Огест Пфлюгер и Виктория Спарц.
Члены делегации также посетят Стену памяти павших за Украину на войне на Донбассе и проведут брифинг для СМИ.
В посольстве напомнили, что в четверг, 27 февраля, делегация встретилась с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
17 января Киев посетила делегация Конгресса США в составе сенаторов-республиканцев Роба Портмана, Кевина Крамера, Роджера Викера и сенаторов-демократов Криса Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар и Ричарда Блюменталя.
Члены делегации также посетят Стену памяти павших за Украину на войне на Донбассе и проведут брифинг для СМИ.
В посольстве напомнили, что в четверг, 27 февраля, делегация встретилась с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
17 января Киев посетила делегация Конгресса США в составе сенаторов-республиканцев Роба Портмана, Кевина Крамера, Роджера Викера и сенаторов-демократов Криса Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар и Ричарда Блюменталя.
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