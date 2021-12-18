Сегодня в Киеве начнутся переговоры с Ираном про рейс PS572

11:09 29 Июль Киев, Украина

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о желании Украины урегулировать вопрос с Ираном о рейсе PS572 мирным путем. Однако если желаемый результат не будет достигнут, то правительство готово обращаться в международные судебные инстанции.

По его словам, Иран подтвердил свое согласие на проведение переговоров с Украиной по сбитому самолету. Первый раунд начнется 29-30 июля в Киеве. Для этого в украинскую столицу приедет иранская делегация. При этом Украина на консультациях будет представлять интересы всех стран.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже озвучивал позицию Украины на переговорах с Ираном:

признать свою международно-правовую ответственность;

извиниться и заверить в неповторении;

провести техническое расследование в соответствии с требованиями Чикагской конвенции;

провести беспристрастное и независимое уголовное расследование и привлечь всех виновных к ответственности;

выплатить надлежащую компенсацию.

Авиакатастрофа украинского Boeing рейса PS572 рано утром 8 января в Иране стала для всех настоящим шоком. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – Германии и Великобритании.

На четвертый день после трагедии, 11 января, Тегеран (Корпус стражей исламской революции) официально признал, что случайно сбил украинский Boeing. До этого Иран отрицал свою причастность, хотя Канада, Великобритания и Австралия давали четкие месседжи, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух".