Сегодня в Киеве Кулеба проведет переговоры с главами правительств Грузии и Молдовы

10:52 17 Май Киев, Украина

Сегодня украинскую столицу с рабочим визитом посетят министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чоко и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.



Планируется, что главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии проведут переговоры, ключевыми темами которых станут европейская интеграция трех государств, приоритеты развития Восточного партнерства ЕС и подготовка к саммиту в этом году, а также совместные усилия по укреплению региональной безопасности.



В 13.15 трое министров подпишут совместный меморандум и сделают заявления для СМИ.