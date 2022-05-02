10:42 30 июля Киев, Украина

Давно планировали и наконец-то осуществили: сегодня в Донецкой области пройдет первое выездное заседание СНБО.

Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов.



На нем будут рассматриваться вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, медицинские вопросы.



Данилов добавил, что выездные заседания станут практикой, к ним будут привлекать органы местного самоуправления.



Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на СНБО рассмотрят вопрос о тарифах на электроэнергию.



Напомним, две недели назад заседание планировали провести в Сумах, но, как пояснил Данилов, изменить решение пришлось из-за того, что премьер не успеет доехать до Сум из Киева после часа вопросов к правительству в Верховной Раде.