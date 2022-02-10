11:23 10 Февраль Киев, Украина

Высшие должностные лица России, Украины, Франции и Германии встречаются в четверг в Берлине , чтобы обсудить пути реализации соглашения, подписанного в белорусской столице Минске в 2015 году.



На фоне растущей напряженности из-за наращивания российской военной мощи вблизи Украины Франция и Германия активизировали свои усилия по посредничеству в четырехсторонних переговорах по конфликту на востоке, видя в этом возможный способ ослабить напряженность.



Представители четырех стран встретились в Париже 26 января, не добившись прогресса, но договорились провести встречу в Берлине в четверг с целью договориться об общем толковании Минских соглашений.



Президент Франции Эммануэль Макрон во время своих визитов в Москву и Киев на этой неделе стремился возродить Минское соглашение, назвав его «единственным путем, позволяющим построить мир... и найти устойчивое политическое решение».



Отметим, столкнувшись с призывами Запада к выполнению Минского соглашения, украинские официальные лица стали все более критически относиться к этому документу.



Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил на прошлой неделе Associated Press, что сделка была подписана «под дулом российского оружия», и предупредил, что «выполнение Минских соглашений означает разрушение страны».



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва стремится использовать сделку для реинтеграции мятежных регионов в состав Украины и использовать их для блокирования прозападных устремлений страны, пообещав: «Этого не произойдет».



Зеленский был более дипломатичен, но отметил, что ему не нравится каждый пункт Минского документа, и этот комментарий вызвал язвительное и грубое замечание со стороны президента России Владимира Путина.



«Нравится тебе это или нет, но ты должна терпеть, моя красавица, — съязвил Путин, употребив грубый стих из русского фольклора. — Ты должна это исполнить. Иначе не получится».