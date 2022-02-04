Сегодня в 16:00 пройдет очередное заседание СНБО

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.
"Заседание СНБО пройдет сегодня", - сказал собеседник агентства.
Повестка заседания пока не известна, начало в 16.00.
Как сообщают телеграм-каналы, на заседании рассмотрят вопросы контрабанды, "воров в законе" и другие.
"Заседание СНБО пройдет сегодня", - сказал собеседник агентства.
Повестка заседания пока не известна, начало в 16.00.
Как сообщают телеграм-каналы, на заседании рассмотрят вопросы контрабанды, "воров в законе" и другие.
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