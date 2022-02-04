Сегодня в 16:00 пройдет очередное заседание СНБО

11:51 14 Май Киев, Украина

СНБО. После месячного затишья сегодня в 16:00 пройдет очередное заседание

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.



"Заседание СНБО пройдет сегодня", - сказал собеседник агентства.



Повестка заседания пока не известна, начало в 16.00.



Как сообщают телеграм-каналы, на заседании рассмотрят вопросы контрабанды, "воров в законе" и другие.