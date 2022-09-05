Сегодня станет известно имя нового премьера Великобритании и лидера Консервативной партии

08:25 05 сентября Киев, Украина

Сегодня, как ожидается, в Великобритании будет объявлен новый лидер Консервативной партии и, по совместительству, премьер-министр.





Риши Сунак активно участвовал в разработке мер по финансовой поддержке Украины с начала войны. Во время его работы канцлером казначейства



Примерно в 14:30 по киевскому времени мы узнаём кто станет новым Джонсонюком. Лиз Трасс пообещала, что первым, кому она позвонит в случае своей победы, будет Владимир Зеленский. Во время предвыборной кампании Трасс заявила, что намерена обеспечить поражение кремля в войне против Украины.Риши Сунак активно участвовал в разработке мер по финансовой поддержке Украины с начала войны. Во время его работы канцлером казначейства Великобритания ввела один из самых сильных пакетов санкций против россии, которые когда-либо видел мир, и поддержала Украину оружием.Примерно в 14:30 по киевскому времени мы узнаём кто станет новым Джонсонюком.

Королева Елизавета II назначит следующего премьер-министра не в Лондоне, как это обычно было раньше, а останется в своей шотландской резиденции Балморал, куда и отправятся 6 сентября новый премьер и Борис Джонсон.



За время 70-летнего правления 96-летняя королева назначала новых глав британского правительства (уже 14), принимая их в Букингемском дворце.



Вероятно, решение было принято, чтобы помочь новому премьер-министру четче планировать расписание и избавиться от возможных неожиданностей, связанных с изменением состояния здоровья монарха.

Согласно Королевской энциклопедии, назначение премьер-министра является "одной из немногих оставшихся личных прерогатив суверена".