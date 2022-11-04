Сегодня США объявят о новом пакете помощи Украине

16:28 04 ноября Киев, Украина

Министр обороны Алексей Резников анонсировал оглашение нового пакета помощи Украине от США . Об этом он сказал на брифинге.

"Думаю, сегодня мы услышим об объявлении нового пакета помощи Украине от США. Это будет за подписью президента Байдена... Мы услышим приятные новости - я их уже знаю", - сказал министр.

Резников также убежден, что, несмотря на результаты выборов, поддержка США останется двухпартийной и двухпалатной.

"Я неоднократно встречался с представителями Сената и Конгресса, и каждый раз делегации были двухпартийными. Я общаюсь на постоянной основе с министром обороны Ллойдом Остином, с его командой. Я ясно понимаю, что поддержка США останется двухпартийной и двухпалатной тоже", — сказал он.

По словам Резникова, в подавляющем большинстве американский народ поддерживает Украину "в этой несправедливой войне".