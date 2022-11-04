Сегодня США объявят о новом пакете помощи Украине
16:28 04 ноября Киев, Украина
Министр обороны Алексей Резников
анонсировал оглашение нового пакета помощи Украине от США
. Об этом он сказал на брифинге.
"Думаю, сегодня мы услышим об объявлении нового пакета помощи Украине от США. Это будет за подписью президента Байдена... Мы услышим приятные новости - я их уже знаю", - сказал министр.
Резников также убежден, что, несмотря на результаты выборов, поддержка США останется двухпартийной и двухпалатной.
"Я неоднократно встречался с представителями Сената и Конгресса, и каждый раз делегации были двухпартийными. Я общаюсь на постоянной основе с министром обороны Ллойдом Остином, с его командой. Я ясно понимаю, что поддержка США останется двухпартийной и двухпалатной тоже", — сказал он.
По словам Резникова, в подавляющем большинстве американский народ поддерживает Украину "в этой несправедливой войне".
"И американский народ хочет победы Украины. А американцы – очень прагматические люди, американцы любят побеждать. Они понимают, что они партнерами будут в этой войне, в победе над злом", - отметил министр.
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