Сегодня США объявят о новом пакете помощи Украине

16:28 04 ноября Киев, Украина

Министр обороны Алексей Резников анонсировал оглашение нового пакета помощи Украине от США. Об этом он сказал на брифинге.
"Думаю, сегодня мы услышим об объявлении нового пакета помощи Украине от США. Это будет за подписью президента Байдена... Мы услышим приятные новости - я их уже знаю", - сказал министр.
Резников также убежден, что, несмотря на результаты выборов, поддержка США останется двухпартийной и двухпалатной.
"Я неоднократно встречался с представителями Сената и Конгресса, и каждый раз делегации были двухпартийными. Я общаюсь на постоянной основе с министром обороны Ллойдом Остином, с его командой. Я ясно понимаю, что поддержка США останется двухпартийной и двухпалатной тоже", — сказал он.
По словам Резникова, в подавляющем большинстве американский народ поддерживает Украину "в этой несправедливой войне".
"И американский народ хочет победы Украины. А американцы – очень прагматические люди, американцы любят побеждать. Они понимают, что они партнерами будут в этой войне, в победе над злом", - отметил министр.