Сегодня состоится телефонный разговор Зеленского с Байденом - ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что сегодня глава Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, стороны обсудят ситуацию на Донбассе и украинско-российские отношения.
По его словам, главы государств, в частности, обсудят вопросы, касающиеся ситуации на востоке Украины, а также "в целом по спектру украинско-российских отношений".
Добавим, что телефонный разговор состоится перед встречей в Женеве Джо Бадена и главы Кремля Владимира Путина.
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