Сегодня состоится телефонный разговор Зеленского с Байденом - ОП

18:23 07 Июнь Киев, Украина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что сегодня глава Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, стороны обсудят ситуацию на Донбассе и украинско-российские отношения.
"Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки", - сказал Подоляк.
По его словам, главы государств, в частности, обсудят вопросы, касающиеся ситуации на востоке Украины, а также "в целом по спектру украинско-российских отношений".

Добавим, что телефонный разговор состоится перед встречей в Женеве Джо Бадена и главы Кремля Владимира Путина.