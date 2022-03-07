Сегодня состоится телефонный разговор Зеленского с Байденом - ОП

18:23 07 Июнь Киев, Украина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что сегодня глава Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом США Джо Байденом , стороны обсудят ситуацию на Донбассе и украинско-российские отношения.

"Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки", - сказал Подоляк.

По его словам, главы государств, в частности, обсудят вопросы, касающиеся ситуации на востоке Украины, а также "в целом по спектру украинско-российских отношений".



Добавим, что телефонный разговор состоится перед встречей в Женеве Джо Бадена и главы Кремля Владимира Путина.