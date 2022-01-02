Сегодня состоится телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским

Как и положено, президент США Джо Байден делится своими действиями в переговорном процессе с Россией с президентом Украины Владимиром Зеленским. На сегодня запланирован очередной телефонный разговор американского президента с его украинским коллегой.

На фоне продолжающегося наращивания военного присутствия России на границе с Украиной, разговор будет касаться деэскалации напряжения на востоке Украины.

Как уже известно, 31 декабря состоялись телефонные переговоры Байдена с президентом России Путиным. Во время разговора Байден еще раз напомнил президенту РФ тех санкционных мерах, которые ждут Россию в случае вторжения в Украину. В ответ Путин пригрозил Вашингтону разрывом отношений между РФ и США.

Следующие встречи по острому вопросу, касательно Украины и российских претензий к НАТО состоятся: 10 января в Женеве между МИД РФ и Госдепом США, 12 января в Брюсселе в рамках Совета Россия-НАТО и 13 января в Вене по линии ОБСЕ.