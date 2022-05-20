Сегодня прошла встреча главы СНБО с председателем Комитета по вооруженным силам Конгресса США

20:28 16 августа Киев, Украина

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов и председатель Комитета по вооруженным силам Конгресса США Адам Смит обсудили вопросы кибероружия, сотрудничества между странами и агрессию РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО



Отмечается, что Данилов выразил благодарность за предоставленную Украине Соединенными Штатами Америки помощь в сфере безопасности, которая, по его словам, для Украины чрезвычайно важна и существенно усиливает возможности государства в противостоянии российской агрессии.



Во время встречи стороны также обсудили широкий круг вопросов, в частности, связанных с уточнением актуальных потребностей Украины в военной сфере.



Особое внимание секретарь СНБО уделил вопросу кибероружия. Он отметил, что кибероружие становится «оружием номер один» в современных войнах и в будущем.



По его словам, сфера кибербезопасности является ключевой составляющей национальной безопасности.



Во встрече также приняли участие члены Комитета Майкл Роджерс, Рик Ларсен, Стивен Палаццо и Пол Аркангели, руководитель Аппарата Комитета, а также временный поверенный по делам США в Украине Кристина Квин.



Также секретарь СНБО обратился к председателю Комитета по вооруженным силам Конгресса США с просьбой о содействии в рассмотрении официальной заявки на членство в Объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE).