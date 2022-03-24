Сегодня прошла встреча Германии и США по проблеме влияния СП-2 на газовый трафик Украины

09:50 26 июня Киев, Украина

Немецкие и американские дипломаты во главе с Джейком Салливаном и Яном Хеккером собрались для решения проблемы монополизации рынка газа Россией. На встрече ключевым вопросом выступит возможная помощь Украине в постройке дополнительных электростанций и увеличение поставок газа из Украины.