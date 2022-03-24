Сегодня прошла встреча Германии и США по проблеме влияния СП-2 на газовый трафик Украины

Немецкие и американские дипломаты во главе с Джейком Салливаном и Яном Хеккером собрались для решения проблемы монополизации рынка газа Россией. На встрече ключевым вопросом выступит возможная помощь Украине в постройке дополнительных электростанций и увеличение поставок газа из Украины.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Таким образом американские и немецкие власти планируют "уменьшить геополитические выгоды для Москвы".
Консультации проводят дипломаты при участии помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и советника канцлера Германии Яна Хеккера.
Стороны обсуждают инвестиции для помощи украинской стороне в строительстве собственных электростанций и планы по увеличению поставок газа из Украины.
Берлин также заявил о готовности начать переговоры с Россией по поводу продления транзита российского газа через Украину.
По данным издания, стороны обсуждали и возможность приостановки поставок газа по Северному потоку-2, если Россия решит оказать давление на Украину.
Германия выступает против этой идеи, поскольку не хочет использовать Севпоток-2 в качестве "политического оружия". США не уверены, можно ли технически создать такой механизм.
США допускают возможность введения санкций против России, если она сократит поставки в Украину.
На основании информации от источников Bloomberg нельзя сказать, как далеко продвинулись США и Германия в консультациях. Некоторые опрошенные сообщили, что уже есть "проект соглашения со всеми элементами", а один из собеседников, что "переговоры не продвинулись так далеко".
Представители США и Германии надеются согласовать основные положения договоренностей к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в США в июле.
Таким образом американские и немецкие власти планируют "уменьшить геополитические выгоды для Москвы".
Консультации проводят дипломаты при участии помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и советника канцлера Германии Яна Хеккера.
Стороны обсуждают инвестиции для помощи украинской стороне в строительстве собственных электростанций и планы по увеличению поставок газа из Украины.
Берлин также заявил о готовности начать переговоры с Россией по поводу продления транзита российского газа через Украину.
По данным издания, стороны обсуждали и возможность приостановки поставок газа по Северному потоку-2, если Россия решит оказать давление на Украину.
Германия выступает против этой идеи, поскольку не хочет использовать Севпоток-2 в качестве "политического оружия". США не уверены, можно ли технически создать такой механизм.
США допускают возможность введения санкций против России, если она сократит поставки в Украину.
На основании информации от источников Bloomberg нельзя сказать, как далеко продвинулись США и Германия в консультациях. Некоторые опрошенные сообщили, что уже есть "проект соглашения со всеми элементами", а один из собеседников, что "переговоры не продвинулись так далеко".
Представители США и Германии надеются согласовать основные положения договоренностей к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в США в июле.
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