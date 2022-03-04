Сегодня пройдет заседание СНБО: в числе вопросов сотрудничество с НАТО

На повестке дня планового заседания СНБО утверждено 8 вопросов, ключевым выступает вопрос углубленного сотрудничества с НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, она состоит из 8 вопросов, представлена секретарем СНБО Алексеем Даниловым.
Список вопросов будет включать обсуждение реализации стратегии по нейтрализации внешних и внутренних угроз. Среди заявленных тем будут рассмотрены такие:
- НАТО и Украина
- Приватизация земли и налогообложение
- Протесты в Беларуси и санкции против режима Александра Лукашенко (после инцидента с Романом Протасевичем)
- Аннексия Крыма и незаконные визиты представителей культурной сферы РФ.
Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины и др.", - говорится в сообщении.
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