Сегодня пройдет заседание СНБО: в числе вопросов сотрудничество с НАТО

09:03 04 Июнь Киев, Украина

На повестке дня планового заседания СНБО утверждено 8 вопросов, ключевым выступает вопрос углубленного сотрудничества с НАТО



Об этом сообщает пресс-служба СНБО.



"Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, она состоит из 8 вопросов, представлена секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Список вопросов будет включать обсуждение реализации стратегии по нейтрализации внешних и внутренних угроз. Среди заявленных тем будут рассмотрены такие:

НАТО и Украина

Приватизация земли и налогообложение

Протесты в Беларуси и санкции против режима Александра Лукашенко (после инцидента с Романом Протасевичем)

Аннексия Крыма и незаконные визиты представителей культурной сферы РФ.

Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины и др.", - говорится в сообщении.