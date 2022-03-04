Сегодня пройдет заседание СНБО: в числе вопросов сотрудничество с НАТО

09:03 04 Июнь Киев, Украина

На повестке дня планового заседания СНБО утверждено 8 вопросов, ключевым выступает вопрос углубленного сотрудничества с НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, она состоит из 8 вопросов, представлена секретарем СНБО Алексеем Даниловым.
 
Список вопросов будет включать обсуждение реализации стратегии по нейтрализации внешних и внутренних угроз. Среди заявленных тем будут рассмотрены такие:
  • НАТО и Украина
  • Приватизация земли и налогообложение
  • Протесты в Беларуси и санкции против режима Александра Лукашенко (после инцидента с Романом Протасевичем)
  • Аннексия Крыма и незаконные визиты представителей культурной сферы РФ.
Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины и др.", - говорится в сообщении.