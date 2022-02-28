Сегодня пройдет саммит Украина-ЕС. Темы саммита

Сегодня, 6 октября, пройдет саммит Украина- ЕС в Брюсселе пройдет саммит Украина- ЕС .
На саммите стороны обсудят ряд вопросов, среди которых война на Донбассе и кризис в Беларуси.
Кроме того, лидеры Евросоюза и Украины затронут вопросы двусторонних отношений, реформ в Украинском государстве, реализации Минских соглашений, конфликта в Нагорном Карабахе, а также пандемии коронавируса и ее последствий.
"Лидеры обсудят дальнейший путь развития отношений между Украиной и ЕС, включая укрепление политической ассоциации Украины, экономической интеграции и отраслевого сотрудничества с Евросоюзом на основе соглашения об ассоциации. Они также обсудят реформы в Украине, в частности в областях верховенства закона и судебной системы, борьбы с коррупцией, здравоохранения и экологизации экономики", - сообщил представитель ЕС.
Так, на встречу с президентом Владимиром Зеленским прибудут председатель Евросовета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также ожидалось присутствие главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, однако она ушла на самоизоляцию.
На саммите стороны обсудят ряд вопросов, среди которых война на Донбассе и кризис в Беларуси.
Кроме того, лидеры Евросоюза и Украины затронут вопросы двусторонних отношений, реформ в Украинском государстве, реализации Минских соглашений, конфликта в Нагорном Карабахе, а также пандемии коронавируса и ее последствий.
"Лидеры обсудят дальнейший путь развития отношений между Украиной и ЕС, включая укрепление политической ассоциации Украины, экономической интеграции и отраслевого сотрудничества с Евросоюзом на основе соглашения об ассоциации. Они также обсудят реформы в Украине, в частности в областях верховенства закона и судебной системы, борьбы с коррупцией, здравоохранения и экологизации экономики", - сообщил представитель ЕС.
Так, на встречу с президентом Владимиром Зеленским прибудут председатель Евросовета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также ожидалось присутствие главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, однако она ушла на самоизоляцию.
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