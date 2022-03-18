Сегодня пройдет онлайн-встреча министров стран «Большой семерки»

07:21 17 марта Киев, Украина

17 марта министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) проведут в режиме онлайн-конференции очередные переговоры. Главной темой встречи станет ситуация в Украине.

Об этом сообщает МИД Японии .



"В ночь на 17 марта министр иностранных дел Эсимаса Хаяси примет участие во встрече министров иностранных дел G7, которая пройдет в онлайн-режиме", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.



Ранее главы МИД стран G7 подтвердили готовность поддерживать связь по войне России против Украины. На встрече министры планируют поделиться информацией о ситуации в Украине и обменяться мнениями о будущих ответах на существующие вызовы.