Сегодня отмечают один из важнейших государственных праздников – День Конституции

09:25 28 июня Киев, Украина

Ровно 27 лет назад (в 1996 году) 315 депутатов Верховной Рады проголосовали за принятие Конституции Украины. Этому предшествовала известная конституционная ночь – почти сутки парламентарии дискутировали и утверждали проект документа.

Стоит отметить, что День Конституции – это единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции:

"Статья 161. День принятия Конституции Украины является государственным праздником - Днем Конституции Украины"

Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность, явилось важным шагом в обеспечении прав человека и гражданина и повысило международный авторитет Украины в мире.

Сегодня мы боремся за право самостоятельно определять свою судьбу и жить по украинским законам – как это прописано в Конституции Украины. Боремся за родную землю, язык и будущее наших детей!



Во время войны украинское общество изменилось. У нас нет иллюзий по поводу намерений соседа-террориста. Вместо этого есть концентрированная ярость, желание преодолеть оккупантов и четкий алгоритм действий, ежедневно приближающих Победу.



Испытания объединяют нас как нацию. Конституция же цементирует фундамент нашего общего дома, строительство которого не останавливает даже война.