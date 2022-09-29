Сегодня ночью Финляндия закроет границу для россиян

В ночь с четверга на пятницу Финская граница будет закрыта для россиян с туристическими визами, массово бегущих от призыва в армию.
Об этом сообщает финское издание Helsingin cо ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Такой мерой финское правительство рассчитывает сократить поток россиян в страну в два раза, однако допускает, что эффект будет меньше. Официальное объявление решения ожидается в полдень 29 сентября.
За неделю с начала мобилизации, объявленной президентом владимиром путиным 21 сентября, в Финляндию въехали 43 тысячи россиян, согласно данным местной таможни. Таким образом, Финляндия стала третьим по популярности направлением для бегства от призыва на фронт после Казахстана (98 тыс. выехавших) и Грузии (53 тыс.).
В Пограничной службе Финляндии пояснили, что ограничения на въезд будут распространяться только на россиян, но в страну еще можно будет попасть по особым причинам (воссоединение с семьей, учеба, рабочие контракты, дипломатические цели). Также въезд будет открыт для представителей оппозиции.
Всех пассажиров пообещали рассматривать индивидуально. При этом в паспорте могут оставить запись об отказе во въезде и аннулировать визу, если истекли основания для ее действия. Это означает, что туристические визы россиян, приезжающих в Финляндию, фактически аннулируются.
Такой мерой финское правительство рассчитывает сократить поток россиян в страну в два раза, однако допускает, что эффект будет меньше. Официальное объявление решения ожидается в полдень 29 сентября.
За неделю с начала мобилизации, объявленной президентом владимиром путиным 21 сентября, в Финляндию въехали 43 тысячи россиян, согласно данным местной таможни. Таким образом, Финляндия стала третьим по популярности направлением для бегства от призыва на фронт после Казахстана (98 тыс. выехавших) и Грузии (53 тыс.).
В Пограничной службе Финляндии пояснили, что ограничения на въезд будут распространяться только на россиян, но в страну еще можно будет попасть по особым причинам (воссоединение с семьей, учеба, рабочие контракты, дипломатические цели). Также въезд будет открыт для представителей оппозиции.
Всех пассажиров пообещали рассматривать индивидуально. При этом в паспорте могут оставить запись об отказе во въезде и аннулировать визу, если истекли основания для ее действия. Это означает, что туристические визы россиян, приезжающих в Финляндию, фактически аннулируются.
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