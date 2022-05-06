Сегодня Кабмин принял новую стратегию энергобезопасности

16:07 04 августа Киев, Украина

На рабочем заседании Кабинета министров Украины сегодня, 4 августа, была принята новая стратегия энергобезопасности.



В ходе презентации документа министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что стратегия определяет, в частности, 29 угроз энергетической безопасности, ключевыми из которых являются киберугрозы, агрессия РФ, износ основных фондов, отсутствие энергетических резервов, влияние изменений климата на структуру и режимы энергопотребления, а также вопросы конкуренции на рынках, кадрового обеспечения отрасли и развития научно-технического потенциала.



На основании этого определены три ключевых сценария, по которым может развиваться энергетическая сфера в зависимости от угроз: без изменений, недружественное влияние и позитивная трансформация.



Так, первый предусматривает, в частности, сохранение текущих тенденций формирования и реализации энергетической политики, а также принципов функционирования энергетических рынков.



Второй предусмотрен на случай наращивания внешнего влияния России с целью получения контроля над энергетической политикой Украины.



Третий сценарий нацелен на приоритетное развитие страны в плане необратимости ее европейского и евроатлантического курса.



Основными целями стратегии названы доступность энергоресурсов для потребителей, устойчивость функционирования энергетической отрасли и его экономическая эффективность, экологически приемлемое воздействие энергетики на окружающую среду, а также интеграция сектора в пространство ЕС.



Минэнерго будет проводить мониторинг угроз энергетической безопасности страны.