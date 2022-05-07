Сегодня Кабмин планирует принять Стратегию энергетической безопасности

Сегодня Кабмин рассмотрит ряд вопросов, в частности, по инициативе министра энергетики Германа Галущенко Кабмин может принять Стратегию энергетической безопасности.
Об этом сообщает правительственный портал.
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко внес на рассмотрение правительства некоторые вопросы управления объектами государственной собственности. Министр финансов Сергей Марченко предлагает утвердить порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития информационной инфраструктуры государственного контроля Государственной аудиторской службе, а также урегулировать условия обеспечения частным акционерным обществом "Украинская финансовая жилая компанияˮ граждан Украины жильем.
Некоторые вопросы социальной поддержки многодетных малообеспеченных семей, а также внесение изменений в план мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения - также планируются к рассмотрению.
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров инициировал проект постановления о реализации экспериментального проекта по упрощению условий для создания и осуществления предпринимательской деятельности.
Также члены КМУ могут урегулировать некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по организации в территориальных громадах социальной работы с семьями и детьми, которые принадлежат к уязвимым группам населения или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
В повестке дня - изменения в порядок назначения и выплаты стипендий Президента Украины участникам внешнего независимого оценивания, которые получили высокие результаты. Планируются и изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для проведения общегосударственных топографо-геодезических и картографических работ и работ по демаркации и делимитации государственной границы, порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов".
Чиновники согласуют ряд законопроектов, которые потом внесут на рассмотрение Верховной Рады. В частности, о государственном регулировании генно-инженерной деятельности и государственном контроле за оборотом ГМО и генетически модифицированной продукции для обеспечения продовольственной безопасности, а также изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности в сфере обращения с генетически модифицированными организмами. Они могут согласовать и проект указа Президента о выходе Украины из соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.
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