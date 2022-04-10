Сегодня ЕС продлил экономические секторальные санкции в отношении РФ
13:33 12 июля Киев, Украина
Секторальные санкции
против России в экономической сфере продлены до 31 января 2022 года. Соответствующий документ сегодня был подписан министрами иностранных дел стран ЕС.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС в понедельник, 12 июля.
"Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время нацелены на отдельные секторы российской экономики, еще на шесть месяцев: до 31 января 2022 года", - говорится в документе.
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