Сегодня ЕС продлил экономические секторальные санкции в отношении РФ

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС в понедельник, 12 июля.

"Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время нацелены на отдельные секторы российской экономики, еще на шесть месяцев: до 31 января 2022 года", - говорится в документе.