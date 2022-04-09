Сегодня болгары выбирают членов парламента

12:30 11 июля Киев, Украина

Сегодня, 11 июля жители Болгарии должны определиться с достойными кандидатами в парламент страны. Подобная попытка в апреле не увенчалась успехом - тогда был сформирован раздробленный парламент, который не смог создать жизнеспособное коалиционное правительство.

Об этом сообщает агентство AP.



Последние опросы общественного мнения показывают, что повторное голосование может дать аналогичные результаты. В то же время, возможно снижение поддержки партии ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова после того, как нынешнее временное правительство публично заявило о широко распространенной коррупции во время его правления.



Антикоррупционная кампания оппонентов Борисова была дополнительно усилена санкциями, введенными Минфином США в прошлом месяце против нескольких болгарских государственных чиновников и лидеров бизнеса из-за коррупции.



Опросы свидетельствуют о напряженной гонке между партией Борисова, которая заняла первое место в апреле с более чем 26% голосов, и ее основным соперником, антиэлитарной партией "Есть такой народ", которую возглавляет популярный телеведущий Слава Трифонов.



12 тысяч избирательных участков в Болгарии закроются в 20:00. 6,7 миллиона граждан имеют право голоса, они выбирают 240 депутатов.



Предварительные результаты ожидаются около полуночи воскресенья.