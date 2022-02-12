Сегодня, 12 февраля, состоится телефонный разговор Байдена с Путиным

13:45 12 Февраль Киев, Украина

Несмотря на то, что проведены уже масса переговоров, достичь хоть какого-то компромиссного решения с Россией не удалось. Обстановка в Европе, а именно вокруг Украины, остается по-прежнему напряженной. Мир стоит на грани войны. Все главы стран-членов НАТО пытаются призвать российского главу государства к благоразумию.

Очередную попытку разрешить проблему предпринимает президент США Джо Байден. Сегодня, 12 февраля, он проведет внеочередные переговоры в телефонном режиме с Владимиром Путиным.

Секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что именно Вашингтон настоял на проведении этих переговоров, предварительно обратившись письменно.

В Белом доме тоже подтверждают этот факт. "Россия предложила позвонить в понедельник. Мы выступили с встречным предложением - в субботу, и они согласились", - сказал представитель Белого Дома.

Известно лишь, что переговоры пройдут в субботу вечером по московскому времени. Конкретный час разговора не указан.

На днях о предстоящих переговорах говорил глава нацбезопасности США Джейк Салливан. По некоторым данным из СМИ, Байдену стало известно, что нападение РФ на Украину планируется на 16 февраля.