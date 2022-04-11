С двухдневным визитом в Украину прибыл вице-президент Еврокомиссии

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в рамках двухдневного рабочего визита, проведет ряд встреч сосредоточенных на партнерствах между Украиной и ЕС.
Об этом написал в Twitter глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в понедельник, 12 июля.
В рамках визита вице-президент Еврокомиссии также должен подписать Меморандум о взаимопонимании между Евросоюзом и Украиной о стратегическом партнерстве относительно сырья.
Премьер-министр Денис Шмыгаль приветствовал в Украине вице-президента Еврокомиссии.
Он добавил, что 13 июля вместе с Шефчовичем они будут участвовать в первой Конференции высокого уровня относительно стратегического партнерства в области критического сырья.
Шмыгаль добавил, что Украина может стать важным элементом европейского экономического пространства в добывающей сфере.
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