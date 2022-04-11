С двухдневным визитом в Украину прибыл вице-президент Еврокомиссии

19:20 12 июля Киев, Украина

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в рамках двухдневного рабочего визита, проведет ряд встреч сосредоточенных на партнерствах между Украиной и ЕС.

Об этом написал в Twitter глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в понедельник, 12 июля.

"Шефчович проведет переговоры о партнерствах между Украиной и ЕС относительно сырья и аккумуляторов, а также на вопросах и реформах, связанных с Зеленым соглашением", – отметил Маасикас.

В рамках визита вице-президент Еврокомиссии также должен подписать Меморандум о взаимопонимании между Евросоюзом и Украиной о стратегическом партнерстве относительно сырья.

"Во время нашей предыдущей встречи в Брюсселе мы договорились о диалоге между Украиной и ЕС в сфере критического сырья", – написал Шмыгаль в Telegram.

Он добавил, что 13 июля вместе с Шефчовичем они будут участвовать в первой Конференции высокого уровня относительно стратегического партнерства в области критического сырья.



Шмыгаль добавил, что Украина может стать важным элементом европейского экономического пространства в добывающей сфере.