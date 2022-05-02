СБУ задокументирует каждого российского захватчика

15:38 02 мая Киев, Украина

Служба безопасности Украины установила личности почти 900 российских захватчиков, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.

"У украинской спецслужбы есть вся информация на оккупантов, а также доказательства их зверств. В настоящее время проверяются данные о причастности к преступлениям еще более 2,5 тысяч рашистов, чьи подразделения базировались на территории Киевской области . СБУ продолжает документировать каждого российского захватчика. Следователи и оперативные подразделения Службы опросили около 7 тысяч свидетелей вражеских зверств. Также СБУ разоблачила около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области"- по словам спикера СБУ Артема Дехтяренко.

По словам Дехтяренко, чтобы продолжить эффективную работу по документированию военных преступлений оккупантов, Служба безопасности Украины открыла отдельную горячую линию.



Украинцев, имеющих информацию о преступлениях российских захватчиков в Киевской области, призывают звонить по телефону +38 096 928 93 89 (также можно писать в WhatsApp и Telegram).