СБУ задокументирует каждого российского захватчика

Служба безопасности Украины установила личности почти 900 российских захватчиков, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.
По словам Дехтяренко, чтобы продолжить эффективную работу по документированию военных преступлений оккупантов, Служба безопасности Украины открыла отдельную горячую линию.
Украинцев, имеющих информацию о преступлениях российских захватчиков в Киевской области, призывают звонить по телефону +38 096 928 93 89 (также можно писать в WhatsApp и Telegram).
Украинцев, имеющих информацию о преступлениях российских захватчиков в Киевской области, призывают звонить по телефону +38 096 928 93 89 (также можно писать в WhatsApp и Telegram).
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