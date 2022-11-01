СБУ задержала агента рф, который намеревался устроить диверсии на объектах ж/д инфраструктуры

12:31 01 ноября Киев, Украина

Служба безопасности устранила попытку диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры на юге Украины. В Одесской области задержан агент ГРУ рф, сообщает спецслужба во вторник, 1 ноября.



Среди изъятого у злоумышленника – более 3 кило тротила, противотанковая мина и взрыватели.



Установлено, что злоумышленник собирал разведданные о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги. Эти данные он планировал передать военной разведке рф для подготовки взрывов на основных логистических путях Сил обороны на южном направлении.



Для выполнения этой задачи мужчина установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение.



Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским куратором. Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.

"Впрочем, это ему не помогло. Сотрудники СБУ своевременно установили местонахождение злоумышленника, задокументировали преступные действия и задержали его при настройке устройства дистанционного наблюдения по маршруту железнодорожного транспорта", – говорится в сообщении.