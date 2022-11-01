СБУ задержала агента рф, который намеревался устроить диверсии на объектах ж/д инфраструктуры

Служба безопасности устранила попытку диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры на юге Украины. В Одесской области задержан агент ГРУ рф, сообщает спецслужба во вторник, 1 ноября.
Среди изъятого у злоумышленника – более 3 кило тротила, противотанковая мина и взрыватели.
Установлено, что злоумышленник собирал разведданные о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги. Эти данные он планировал передать военной разведке рф для подготовки взрывов на основных логистических путях Сил обороны на южном направлении.
Для выполнения этой задачи мужчина установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение.
Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским куратором. Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.
Среди изъятого у злоумышленника – более 3 кило тротила, противотанковая мина и взрыватели.
Установлено, что злоумышленник собирал разведданные о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги. Эти данные он планировал передать военной разведке рф для подготовки взрывов на основных логистических путях Сил обороны на южном направлении.
Для выполнения этой задачи мужчина установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение.
Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским куратором. Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.
Во время задержания у вражеского диверсанта обнаружена тротиловая шашка весом 200 г и еще одна фотоловушка.
Кроме того, в ходе дальнейших следственных действий правоохранители изъяли из ранее подготовленного злоумышленником схрона: 11 тротиловых шашек и мину ТМ-62 с детонаторами.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший чиновник одного из райотделов милиции в Одессе. После начала полномасштабного вторжения он был завербован представителем ГРУ рф для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе.
В настоящее время задержанному сообщили о подозрегии в госизмене и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.2 ст.111, ч.1 ст.263 УК Украины).
Также решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий по статье о диверсии (ст.113 УК Украины).
Кроме того, в ходе дальнейших следственных действий правоохранители изъяли из ранее подготовленного злоумышленником схрона: 11 тротиловых шашек и мину ТМ-62 с детонаторами.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший чиновник одного из райотделов милиции в Одессе. После начала полномасштабного вторжения он был завербован представителем ГРУ рф для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе.
В настоящее время задержанному сообщили о подозрегии в госизмене и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.2 ст.111, ч.1 ст.263 УК Украины).
Также решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий по статье о диверсии (ст.113 УК Украины).
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